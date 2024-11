Parenzo, "nessuno si offenda". La provocazione contro il governo in studio

15 novembre 2024 a

Elon Musk parla dei magistrati, Mattarella interviene e David Parenzo gongola. A L'aria che tira, il talk show politico di La7 condotto dalla zanzara, si è parlato a lungo dell'intervento di Mr. Tesla sui giudici incaricati del caso Albania. E sullo scontro tra governo e magistratura, tout court. Il giornalista veneto, con il suo spiccato umorismo, ha utilizzato una metafora molto conosciuta per attaccare alcuni membri del governo colpevoli, secondo lui, di "non vedere, non sentire e non parlare" della querelle tra il miliardario sudafricano e il Quirinale.

La bacchetta, il sorrisino e pure le tre scimmiette. Parenzo è scatenato e i telespettatori di La7 pendono dalle sue labbra. "Partiremo dal richiamo di Mattarella a Elon Musk, che in qualche modo nelle 24 ore di silenzio del nostro governo c'è voluto il suo intervento - ha commentato il conduttore -. Noi, nessuno si offenda, usiamo la metafora del 'Non vedo, non sento, non parlo' perché sostanzialmente sono tre secondo noi i protagonisti".

Da qui, l'elenco dei protagonisti raffigurati dalle tre scimmiette posizionate sopra il tavolo al centro dello studio. "Da una parte Giorgia Meloni che, per 24 ore, ha fatto finta di non vedere quello che stava accadendo - ha spiegato Parenzo -. Poi Matteo Salvini, che non sente e dice che Musk ha perfettamente ragione ha criticare i magistrati. E infine il ministro della Giustizia Nordio che solitamente interviene. Ma in questo caso - ha concluso -, ancora oggi non ha sentito il dovere di dire qualcosa rispetto a ciò che secondo molti è una vera e propria invasione di campo".