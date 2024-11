Affari Tuoi, cacca in studio! Massimo scatena il delirio a tempo record

27 novembre 2024 a

Lo spettacolo riparte. E lo spettacolo risponde a un nome ben preciso: Affari Tuoi. Sì, ovviamente stiamo parlando del gioco dei pacchi e della fortuna, del regno che Stefano De Martino ha fatto suo in pochi mesi di conduzione nel post-Amadeus: quella su Rai 1 sembrava una sorta di missione impossibile, ma la missione, per De Martino, si è trasformata in un clamoroso successo. Share alle stelle, sera dopo sera, puntata dopo puntata.

Già, uno spettacolo. Quiz e varietà, un mix in grado di ipnotizzare milioni di italiani. E una conferma alla sapienza del mix è arrivata nella puntata di mercoledì 27 novembre, sin dalle primissime battute. A misurarsi con la sorte e con i pacchi tocca a Massimo da Chieri, in provincia di Torino, ovviamente in rappresentanza del Piemonte. Massimo era uno dei pacchisti più amati e travolgenti, di professione tassista: non a caso, il pubblico lo ha accolto con un coro, scandendo il suo nome. Ad accompagnarlo nell'avventura ad Affari Tuoi ecco Giulia, la sua unica figlia.

E Massimo non delude le altissime aspettative del pubblico. È subito delirio. "So che tu hai un portafortuna, una paio di calzini portafortuna", lo innesca De Martino. Ed ecco che Massimo mostra a tutti quel portafortuna: si tratta di un paio di calzini-fantasia, e la fantasia sono delle cacce. "La pupù porta fortuna", spiega sornione il concorrente.

Dunque via al gioco. Un inizio scoppiettante. Massimo sceglie il pacco numero 12, dunque passa all'apertura del primo pacco: sceglie il 19, della Liguria. Pacco che contiene 0 euro: fatto fuori subito il peggiore dei pacchi. E, come potete vedere nel video qui in calce, in studio si scatena subito un clamoroso delirio, rilanciato a più riprese sui social, su X in particolare, dove gli affezionatissimi di Affari Tuoi commentano la trasmissione in presa diretta.