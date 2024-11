4 di sera, Paolo Del Debbio si sfoga sul Corvetto: "La gente finge di usare il cellulare per paura"

28 novembre 2024 a

A 4 di Sera, il talk show di rete quattro condotto da Paolo Del Debbio, nella puntata andata in onda mercoledì 27 novembre, il tema centrale è quello degli scontri del Corvetto. Il quartiere di Milano è stato messo a ferro e fuoco dopo la morte di Ramy, il ragazzo egiziano deceduto per un incidente mentre si trovava a bordo di un motorino dietro al conducente. L'incidente è arrivato al culmine di un inseguimento con le volanti dopo che il conducente del motorino non si è fermato all'alt intimato dalle forze dell'ordine.

Da qualche giorno il quartiere vive uno stato di tensione con gli immigrati che di fatto hanno dato fuoco a cassonetti e mettendo un'intera zona di Milano a ferro e fuoco. E proprio su questo punto è intervenuto Paolo Del Debbio: "Biosgna dire una cosa con molta chiarezza. In quella zona c'è un prb lema di sicurezza. Vedo spesso tante persone che magari tengono una mano al cellulare ma in realtà non stanno parlando con nessuno. Tengono il cellulare fingendo di parlare come deterrente contro possibili aggressori. Inoltre l'altra mano è nelle tasche per pigiare un bottone e magari chiedere aiuto. Ecco, così avanti non si può andare, fatemelo dire. Lo ripeto: così non si può più andare avanti". Parole forti che sono state condivise dai residenti del Corvetto in collegamento con lo strudio.