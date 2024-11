Nicola Pietrangeli sbrocca con Caterina Balivo: "Dico quello che voglio!"

29 novembre 2024 a

a

a

"Non toccarmi Massimo, però, ti prego... Non parliamo di persone che non sono presenti". Nicola Pietrangeli ha dato spettacolo in occasione di una sua ospitata a La volta buona, il programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Ed è tornato a parlare della sua piccola "faida" contro i tennisti italiani di oggi. La padrona di casa gli ricordato cosa aveva detto riguardo a Sinner, ovvero che non sarà in grado di battere i suoi record.

"Ho letto in giro gli articoli di qualche giornalaio, l'ultimo è stato Massimo Gramellini nel Corriere della Sera...", la replica stizzita di Pietrangeli. "Non toccarmi Massimo, però, ti prego... Non parliamo di persone che non sono presenti", la risposta invece della Balivo.

"Ero a Malaga, nessuno mi ha chiamato": la bordata di Nicola Pietrangeli contro l'Italia del tennis

A quel punto, Pietrangeli ha perso le staffe e ha ricordato alla conduttrice i loro due ruoli distinti: lei fa le domande, lui risponde. "Ma se tu mi fai una domanda io rispondo e ti dico quello che penso", ha tuonato l'ex leggenda del tennis. "Veramente sei tu che hai fatto il suo nome...", la replica di Balivo.

La leggenda del tennis ha poi spiegato alla conduttrice quale fosse il suo reale pensiero su Jannik Sinner: "Quando io parlo di Sinner dicendo che non può raggiungere i miei record, non lo faccio per gelosia o invidia... Ma come potrei parlare male di un atleta così? Io parlo perché conosco i dati".