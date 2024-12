Belve, la vendetta di Elisabetta Canalis contro Bobo Vieri: "Figlio di putt***, gli ho sfregiato l'auto"

04 dicembre 2024 a

a

a

"Lei raccontò anni fa di aver sfregiato di notte la macchina di colore nero di un uomo con cui stava, scrivendo con la chiave 'figlio di pu**ana'. Chi era il fortunato?": Francesca Fagnani lo ha chiesto a Elisabetta Canalis nella puntata di Belve andata in onda ieri, martedì 3 dicembre, su Rai 2. Nessuna esitazione da parte dell'ex velina, che prontamente ha risposto: "Bobo Vieri". Nel corso dell'intervista, la Canalis ha spiegato di aver vissuto un rapporto tossico con lui: "Era una relazione molto tormentata, non c’era molta fedeltà da parte sua. Mi ha segnata molto quella storia, ho toccato il fondo. Si creano delle dinamiche tossiche, non paritarie che poi ti traumatizzano”.

Tornando all'episodio dell'auto, poi, la Canalis ha aggiunto: "Pensa, non stavamo neanche insieme. Era una notte in cui non riuscivo a prendere sonno. Era la fase del tira e molla ed è successa questa cosa. Lui me ne aveva fatte così tante... Volevo che poi andasse dove si allena l'Inter, dove c'è sempre un sacco di gente che vuole foto e autografi dei calciatori, con la macchina con su scritto ' figlio di pu**ana'". Andando avanti col racconto, infine, l'ex velina ha arricchito la sua rivelazione con altri dettagli: "Erano le due di notte, c'era caldo, era luglio, ed ero da sola. Lui non lasciava mai la macchina fuori posto, invece quella sera sì".

-lei raccontò di aver sfregiato di notte la macchina di colore nero di un uomo con cui stava scrivendo con la chiave 'figlio di puttana'...

chi era il fortunato?

▪︎ Bobo Vieri

anche writer #Belve #Canalis #ElisabettaCanalis #4dicembre pic.twitter.com/IgW1VAmhLP — Sirio (@siriomerenda) December 3, 2024