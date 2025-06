Bossetti a Belve: "Il papà di Yara? In paese si mormorava...", furia-Fagnani

Uno dei momenti più sconcertanti della lunga intervista di Francesca Fagnani a Massimo Bolletti , lo scoop della prima puntata di Belve Crime su Rai 2, è quello in cui il carpentiere di Mapello , condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio , tira in ballo addirittura il padre della 13enne di Brembate scomparsa il 26 novembre del 2010 dopo essere uscita dalla palestra e ritrovata senza vita il 26 febbraio 2011 in un campo di Chignolo d'Isola , a pochi chilometri di distanza.

"Stavo lavorando. Mi fa mio cognato ‘Massì sai chi è quello? È il papà di Yara’, ma come il papà di Yara?". "Cosa c’era di strano", domanda la Fagnani quasi incredula. "Cosa c’è di strano? Ma sta scherzando? Un genitore a cui è sparita la figlia ha più premura a precipitarsi in un cantiere o va in giro a cercarla?", replica Bossetti. "Sta sbagliando a commentare, non può fare nemmeno quella faccia, come fa a interpretare quello che è giusto o non giusto per un genitore a cui è sparita una figlia?", sbotta la conduttrice. Ma Bossetti non desiste: "Io sarei andato in capo al mondo, non sarei tornato a casa fin quando non l’avrei tornata, io non riuscirei ad andare a lavorare".