4 di sera, Matteo Ricci senza vergogna: "Questo governo ha un problema con il dissenso"

Ennesimo sciopero dai sindacati. Ennesimo intervento di Salvini. "Il diritto allo sciopero è sacrosanto" ma "io ho il dovere di difendere anche il diritto alla vita, al trasporto e alla mobilità di milioni di italiani", e quindi "domani a questi sindacati che hanno indetto uno sciopero per 24 ore a pochi giorni dal Natale, chiederò di limitare ad alcune ore questo sciopero perché il 13 dicembre, che è un venerdì, santa Lucia, guarda caso quasi sempre di venerdì, non si può fermare per 12 ore l'Italia e il servizio di trasporto pubblico. Chiederò una riduzione oraria, e spero che vengano incontro, non a Matteo Salvini, ma a milioni di italiani che il 12 e il 13 dicembre devono poter uscire di casa".

Così al Tg2 Post il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. "Ricorrere nuovamente alla precettazione in caso di mancano accordo? Voglio ascoltare i sindacati, se vorranno andare avanti in ogni caso io eserciterò i miei diritti e i miei doveri di ministro", ha concluso.

"Annullare o ridimensionare": sciopero di venerdì 13 dicembre, il pugno di ferro di Salvini

A 4 di sera, il talk show politico di rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, Matteo Ricci ha attaccato l'Esecutivo perché secondo lui intollerante contro il dissenso. "Diciamo che questo governo ha un problema con il dissenso, ha un fastidio nei confronti del dissenso - ha spiegato il dem -. Invece di interrogarsi sul perché ci siano tante proteste, tanti scioperi programmati, sulle ragioni degli scioperi, sui problemi sociali, la sanità, i trasporti pubblici, gli stipendi, la povertà... si preoccupano in qualche modo di tenere a bada la protesta. È questo diciamo l'errore di fondo del ddl sicurezza. L'altro tema secondo me, lo dico anche da amministratore, su alcuni reati si aumentano le pene. Quando il problema in Italia non è aumentare le pene. Ma - ha concluso - la certezza della pena. Lo sanno tutti".