Papa Francesco, il gesuita con il nome del santo più pop

Molto si sta parlando di papa Francesco e molto ancora si dirà. In particolare colpisce l’aggettivo rivoluzionario accostato al pontefice scomparso, in un crescendo retorico non sempre aderente alla realtà fattuale. Se proprio vogliamo vedere le cose in una prospettiva storica, infatti, la Chiesa ha conosciuto un solo papa davvero rivoluzionario, quel Celestino V che fece il “gran rifiuto” alla fine del ‘200. «Io Papa Celestino V, spinto da legittime ragioni, per umiltà e debolezza del mio corpo e la malignità della Plebe, al fine di recuperare la tranquillità perduta abbandono liberamente e spontaneamente il Pontificato e rinuncio espressamente al trono, alla dignità, all’onere e all’onore che esso comporta». Ma Pietro da Morrone era un eremita. Tutto il contrario di Bergoglio, erede della tradizione gesuitica che impone di vedersela col proprio tempo e di inverare nella storia concreta dell’umanità il verbo evangelico. Un impegno che comporta il dovere della mediazione con il “diverso”, del dialogo proficuo, anche a costo di suscitare l’irritazione e l’ostilità di chi ha del cattolicesimo una visione troppo normativa.

Ricordiamo che della tradizione gesuitica fecero parte missionari come Francesco Saverio, che dedicò la vita a convertire le popolazioni dei nuovi continenti da poco raggiunti, nel XVI secolo, dalle navi degli esploratori d’Occidente. Le missioni dei gesuiti si basavano sul “compromesso” con le culture locali: Francesco Saverio morì nel 1552 nei pressi di Canton, assistito da un cuoco cinese. Il gesuita Roberto de’ Nobili, morto nel 1656, cercò di raggiungere la casta dei bramini, imparò il sanscrito, visse da penitente sanyassi, ottenne circa 4000 conversioni. Ancora, il gesuita Matteo Ricci, per convertire gli abitanti del Celeste Impero si sforzò di stabilire ponti tra il messaggio evangelico e l’eclettismo che godeva allora del favore dei letterati. In particolare redasse una spiegazione del cristianesimo, Autentica esposizione della dottrina celeste, divenuta poi uno dei classici della letteratura cinese. I gesuiti dunque seguivano il metodo dell’adattamento, non diversamente da quanto fecero i primi cristiani in seno al mondo greco-romano. Non si capisce molto del pontificato di Francesco se non si fa riferimento anche a questa storia e a questo retroterra, e al metodo che ne consegue: evangelizzare accettando tutto ciò che non è incompatibile col Vangelo.