Ballando, il commuovente sfogo di Anna Lou: "Insieme siamo anche peggio, non è giusto"

15 dicembre 2024 a

La puntata di Ballando con le stelle di sabato 14 dicembre è stata dedicata alle sorprese, regalando ai concorrenti momenti speciali accanto a parenti e amici. Siamo ovviamente su Rai 1, nello studio di Milly Carlucci. Tra i protagonisti della serata, Anna Lou Castoldi ha proposto una emozionante esibizione insieme alla sua migliore amica Elisa. Le due, legate da un’amicizia profonda, hanno mostrato al pubblico quanto sia forte il loro legame, nonostante entrambe si definiscano persone timide.

“Siamo persone timide, noi. Siamo impanicate, insieme siamo ancora peggio. Non è giusto,” ha confessato Anna Lou, figlia di Asia Argento e Morgan, dopo la performance che, pur non essendo perfetta dal punto di vista tecnico, ha colpito per la spontaneità e l’affetto trasmesso.

Nella clip introduttiva, Elisa ha raccontato i momenti difficili che hanno cementato la loro amicizia durante gli anni del liceo: “Non piacevamo a tutti dal punto di vista estetico e la gente tendeva a scansarci. Noi ci sentivamo odiate”. Il loro rapporto è stato fondamentale per superare quelle difficoltà: insieme si sono sostenute, hanno condiviso concerti e serate, trovando sempre un rifugio sicuro l’una nell’altra. “Le disgrazie che abbiamo vissuto hanno rafforzato il legame,” ha aggiunto Elisa, sottolineando quanto il loro affetto sia cresciuto nel tempo.

Anche Anna Lou ha parlato dell’importanza del loro rapporto: “Non ci giudichiamo mai, ed è importante nella vita avere qualcuno che non giudica.” Per lei, Elisa è una parte della famiglia che ha scelto, dimostrando che gli amici possono davvero essere un sostegno essenziale. Elisa, nonostante la sua timidezza, ha deciso di accettare la sfida e scendere in pista con Anna Lou, affermando: “Se c’è una cosa che ti mette ansia, la devi fare.” Il risultato è stato un’esibizione piena di emozioni che, al di là dei passi, ha conquistato il pubblico in studio e a casa.

La giuria non si è risparmiata nei commenti. Selvaggia Lucarelli, sempre ironica, ha scherzato: “Lei pensava dentro di sé: quanto sono cringe. Pensa quanto affetto ci può essere per te.” Ivan Zazzaroni ha sottolineato l’imbarazzo della situazione: “Si nota tutto l’imbarazzo di chi ha subìto Ballando.” Infine, Alberto Matano ha lodato l’energia delle due amiche: “Mi piace questo quadro di loro due assieme. Grande energia. Anna Lou ci regala il fatto che la famiglia che ha scelto è piena d’affetto", ha concluso Matano.