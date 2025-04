Jannik Sinner, "cosa non avete capito": Gilles Simon sgancia la bomba

Molti, tra ex giocatore ed esperti analisti, sono scettici circa lo stato di forma di Jannik Sinner. Il numero uno al mondo resta il giocatore più forte del pianeta. Soprattutto pensando allo scarso rendimento dei suoi inseguitori: per informazioni chiedere a Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Ma l'azzurro è fermo da due mesi, dopo il patteggiamento concordato con l'agenzia mondiale anti-doping. E non nessuno può sostenere con certezza che ritornerà lo stesso fenomeno di prima.

Gilles Simon non è di questo papere. Secondo l'ex tennista, in fondo Sinner ha avuto modo di effettuare una preparazione fisica ottimale. "Jannik giocherà benissimo - ha spiegato a Tennis365 -. È una sospensione di tre mesi in cui si sta allenando, forse non si capisce che si tratta di una preparazione di tre mesi".