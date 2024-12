Affari Tuoi, "zitti, sto lavorando": De Martino sbotta con il pubblico e ferma tutto

18 dicembre 2024 a

"Zitti, sto lavorando": Stefano De Martino lo ha detto ad Affari Tuoi, il programma che conduce su Rai 1, suscitando non poco stupore tra il pubblico presente in studio. Il conduttore, però, non era al timone della trasmissione in quel momento. Stava girando un video, poi pubblicato dalla Rai su TikTok, nel quale gli è stato chiesto di fare una top 5 delle canzoni che utilizza nei vari momenti di esultanza dei concorrenti di Affari Tuoi. Nel filmato, girato in una pausa tra una registrazione e un'altra, l'ex ballerino guarda in camera ma ogni tanto interagisce anche col pubblico.

A un certo punto, mentre cantava e ballava il brano "Rossetto e caffè" di Sal Da Vinci, uno dei più amati da concorrenti e spettatori, provando a farsi venire in mente la canzone successiva, lo studio è esploso in un applauso. Proprio in quel momento, Stefano si è fermato e al pubblico ha detto: "State zitti che sto lavorando". Una frase detta col sorriso sulle labbra, ma che ha fatto comunque discutere.