4 di sera, Daniele Capezzone fa impazzire la sinistra sui maranza: "Dov'è il sindaco Sala?"

Milano è in mano ai maranza. E a dirlo non sono esponenti di centrodestra. Ma sono gli stessi immigrati che rivendicano il loro odio contro il nostro Paese e le forze dell'ordine. Le immagini di quei giovani in piazza Duomo ha Capodanno hanno fatto il giro del mondo. Tanto sgomento, ma - sorprendentemente, o forse no - nessuna parola da Beppe Sala e dal Pd.

"Non c'è niente da ridere - ha tuonato Daniele Capezzone a 4 di sera -. Allora tu hai qui un'orda di tunisini, di magrebini, qualche immigrato di seconda generazione. Armati di telefonini perché l'obiettivo è anche fare propaganda. Sullo sfondo del Duomo, l'obiettivo è dire: 'Milano è nostra. Noi possiamo allegramente violare le norme, insultare e offendere. Offendere il Paese che li ospita, molti di loro. E nessuno dice niente. Dov'è il sindaco di Milano? Queste immagini hanno fatto il giro del mondo. Il sindaco di Milano da tre giorni tace. Non c'è un membro della giunta, un rappresentante. Io devo dire, con molto rispetto, anche dalla Curia di Milano davanti a Piazza Duomo - ha concluso - non sento una parola".

Dello stesso avviso anche Maurizio Gasparri. "Condivido le critiche al silenzio del sindaco Sala. Si vergogni per il suo silenzio - ha commentato il presidente dei senatori di Forza Italia -. E aggiungo anche la Curia. Io sono un cattolico, il Duomo così offeso diventa lo sfondo di questa arroganza. Io credo che si debbano espellere quelli che si possono espellere. La cittadinanza - ha concluso - non si regala".