La serie crime batte la politica

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (NCIS-Unità anticrimine) Poche ore prima del referendum, l’Auditel, composto da oltre 16mila famiglie sul territorio nazionale, ci dà un’indicazione di tiepida attenzione verso i quesiti referendari. Di sicuro il palinsesto non ha aiutato con la partita della Nazionale di calcio, la semifinale di Sinner a Parigi, la cronaca nera che alimenta le trasmissioni noir che impattano sugli ascolti. Sta di fatto che, per esempio, nella sfida quasi diretta tra NCIS-Unità anticrimine di Italia 1 e Il cavallo e la torre su Rai 3, dedicato per lo più a Gaza con Damilano che nel finale ha esortato al voto al referendum, la serie crime ha segnato il 6.3% mentre il format della terza rete un 5.3% sotto la sua media. Non vanno meglio i programmi giornalieri dedicati al voto dell’8-9 giugno, eccezion fatta per lo spazio delle 8:30 su Rai 1 che, trainato dal Tg1 mattutino, è arrivato al 16%. È presto per dire se le urne rifletteranno questi dati ma di certo la scelta di parlare tutto il tempo di Gaza ha disorientato la gente, anche quella più motivata a votare.