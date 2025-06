Rita De Crescenzo, che flop gli appelli sgrammaticati

In un video - al solito raffinatissima – aveva ringraziato «l’assessore comunale di quartiere qua, che mi ha aiutato a cacciare le tessere elettorali». Il filmato, che sui social ha spopolato – povera patria – era “in partnership retribuita”: significa che qualcuno ha cacciato anche dei quattrini per commissionarglielo. In tempi recenti la napoletana Rita De Crescenzo, di professione influencer – a processo per traffico di droga e spaccio, non entriamo in altri dettagli – s’era fatta promotrice dell’adunata dei 5Stelle. Saranno stati loro a retribuirla per questo nuovo video? Chissà. Comunque: la signora tiktoker, la stessa che ha guidato la mitologica invasione campana di Roccaraso, prima del flop dei referendum era tornata alla carica: «Domenica vado a votare, io e la mia famiglia». La virgola l’abbiamo aggiunta noi ma senza troppa convinzione.

«Mi raccomando: chi mi vuole bene mi viene dietro». Proviamo a tradurre in italiano, però non ci assumiamo responsabilità: «Già avete capito dove voglio arrivare, vabbuò? Poi vi dirò di più, la settimana prossima vi dirò di più, va bene?». D’accordo, ma senza fretta. «Comunque», rieccoci, «voglio ringraziare all’assessore comunale...». All’assessore ha voluto ringraziare. «Poi... Poi ci sarà un’esplosione», aveva aggiunto, e probabilmente il riferimento è alla vera o presunta sua discesa in campo, forse col partito di Conte: d’altronde i 5Stelle hanno portato in parlamento un po’ di tutto, dunque un seggio per l’influencer campana non sarebbe uno scandalo. Invero potrebbe addirittura alzare l’asticella.