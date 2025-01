Pooh, scommessa vinta su Canale 5: ecco i numeri che lo confermano

Klaus Davi 07 gennaio 2025 a

Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE ("Pooh - Noi amici per sempre")

I risultati del concerto evento del gruppo musicale italiano più longevo e amato hanno dato ragione a chi in Mediaset non ha mai creduto che la musica facesse calare gli ascolti. Al contrario, lavorando attraverso i talent come “Amici”, intere generazioni di utenti sono state educate ad apprezzare le più svariate forme artistiche e l’impegno che c’è dietro. Una “semina” che ora Canale 5 valorizza con questi spettacoli inclusivi sul pieno dell’audience.

L’esibizione di Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli in Piazza San Marco a Venezia, ben coordinata dalla conduzione di Michelle Hunziker, ha appassionato 2.739.000 spettatori ottenendo il 19.7% di share e consentendo all’ammiraglia del Biscione di battere negli ascolti gli artisti del Circo di Montecarlo su Rai 1. Tra i picchi fino al 25% segnalati i duetti con Il Volo e Patty Pravo. Per molti anni non valorizzato dalla critica, il complesso italiano si sta prendendo una rivincita dopo l’altra. Dal punto di vista musicale ma anche umano. La ricooptazione di Riccardo Fogli è stata- appunto - una concreta dimostrazione di amicizia e di coesione. Italia troppo individualista, scriveva qualche critico, per poter contare su tante band come in Inghilterra. Ma i Pooh hanno dimostrato che fare squadra e crederci paga eccome.