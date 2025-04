Stefano D'Orazio, "eredità da dividere": ribaltone in tribunale

La paternità di D'Orazio è stata decretata oltre ogni legittimo dubbio grazie a una perizia medico-legale basata anche su alcuni reperti biologici conservati negli ospedali dove l'artista era stato ricoverato. Il test del Dna ha dato un risultato inequivocabile. E ci sono poi le testimonianze di persone vicine a Stefano come Lena Biolcati e il compagno di band Red Canzian.

La Michelon è nata da una relazione extraconiugale con Orietta Bolletta, sposata con Diego Michelon da cui Francesca ha preso il cognome. Tutti i protagonisti, però, erano a conoscenza della vera identità del padre biologico. Pesanti le conseguenze economiche, a tutto vantaggio della 40enne che da oggi potrà aggiungere anche D'Orazio al suo cognome. Come ricorda il Corriere della Sera, la Giardoni, vedova di D'Orazio e sua unica erede (non aveva avuto altri figli) dovrà pagare i 60mila euro di danni esistenziali a Francesca (provocati da D'Orazio). Andrà divisa al 50% l'eredità lasciatale dal musicista e a Francesca spetterà anche il 50% dei diritti d'autore futuri. La cifra è ancora da qualificare, ma sarà ingente.

"Stefano anni prima mi disse che Diego Michelon gli aveva detto di sapere che la figlia Francesca, che lui aveva riconosciuto, non era sua figlia biologica ma la figlia biologica di Stefano", erano state le parole della Biolcati davanti ai giudici. Una conferma era arrivata nel 2015 anche da Canzian: "Nel 1998 ai concerti ho visto spesso Diego Michelon far visita a Stefano D'Orazio a cui chiedeva aiuti economici. E questo perché si sapeva di Francesca Michelon, che era nata da una relazione di sua moglie Oriana Bolletta con Stefano D'Orazio. Gli aiuti economici erano chiesti per il mantenimento della figlia". D'Orazio, aveva aggiunto il bassista, era "piuttosto alterato perché era stato fatto scientemente, secondo lui".