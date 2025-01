L'Eredità, per Veronica finisce in disgrazia: "Ca*** esulti?", "Assorreta". Ricoperta d'insulti dopo la Ghigliottina

16 gennaio 2025 a

C'è una nuova campionessa: Veronica Piazzi, originaria di Castelleone, provincia di Cremona, è la nuova detentrice del titolo a L’Eredità, il gioco delle parole e della Ghigliottina, il quiz campione di ascolti condotto da Marco Liorni su Rai 1.

Durante la puntata di mercoledì 15 gennaio 2025, Veronica ha messo fine al regno di Giulio, concorrente di Rivoli, guadagnandosi il titolo di campionessa. Il suo percorso non è stato privo di ostacoli: dopo aver eliminato Giulio prima del Triello, Veronica si è confrontata con Bianca da Prato e Alessia, medico rianimatore di Santa Maria Capua Vetere. Quest’ultima si è rivelata un’avversaria temibile, ma Veronica è riuscita a prevalere anche nei Cento Secondi, ottenendo così il pass per la temuta Ghigliottina.

Alla fase finale, il montepremi iniziale di 200mila euro è stato ridotto a 25mila euro dopo tre dimezzamenti. Le cinque parole indizio da collegare erano Senza, Concorrenti, Limite, Pace e Riprendere. Al termine del minuto di riflessione, Veronica ha scritto sul cartellino la parola Tempo. "A casa mia è mia sorella Elisabetta a indovinare sempre, io sono quella simpatica, quindi... Con qualche parola ci sono riuscita ma non con tutte", ha raccontato la concorrente, rispondendo alla domanda di Marco Liorni su come avesse vissuto la prova. Tuttavia, la soluzione corretta era Forze, un termine che ha acceso un dibattito sui social e sollevato qualche polemica.

La vittoria di Veronica non è stata accolta con entusiasmo dal pubblico. Su X, terreno elettivo per chi commenta L'Eredità, i commenti contro la concorrente sono stati particolarmente duri, con molti utenti che hanno messo in dubbio le sue capacità e attribuito la sua fortuna alla sorte. “Non è possibile, non ha saputo niente Veronica”, “Veronica non se lo merita” e “Come ha fatto ad arrivare qui?” sono solo alcuni degli attacchi ricevuti. Altri commenti, decisamente più diretti, non hanno risparmiato insulti: Ca*** esulti che sei arrivata alla ghigliottina a cu***!”. E ancora “Che botta di.... Veronica”.

Oltre alle critiche verso Veronica, gli spettatori hanno polemizzato anche sulla soluzione della Ghigliottina, considerata da molti troppo ambigua. “Pace e concorrenti con Forze? Ma dai!”, ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Tiratissima come al solito, connessione molto labile e generica”. Altri hanno proposto alternative, come “Meglio assorreta", sottolineando quanto la parola scelta fosse opinabile. Cala il sipario, in attesa della prossima polemica...