Elsa Fornero al veleno su Meloni da Trump: "Io sarei stata imbarazzata"

22 gennaio 2025 a

a

a

La presenza di Giorgia Meloni all'insediamento di Donald Trump manda in tilt la sinistra. Lo dimostra Elsa Fornero che, ospite di DiMartedì nella puntata del 21 gennaio, arriva a dire: "Io sarei stata imbarazzata. Trump può anche essere il presidente del più importante Paese, ma ha detto delle cose che non possono non turbare una coscienza civile. Ha detto delle cose da despota". E ancora, prendendo di mira il presidente del Consiglio: "Capisco che Meloni possa essere in qualche misura vincolata da impegni europei a non ridurre le tasse, ma vorrei facesse agli italiani una dichiarazione coerente".

Prima dell'esponente del Pd, Angelo Bonelli ha addirittura parlato di una "internazionale nera di destra". "Ormai Giorgia Meloni - sono state le parole del deputato di AVS e co-portavoce nazionale di Europa Verde - fa parte dell'internazionale nera della destra sovranista che vuole cambiare il mondo facendo favori ai grandi potenti. Non a caso tra le prime azioni del governo Trump c'è lo stop all'accordo sul clima, che è un favore ai petrolieri. In Italia, in due anni, le grandi società petrolifere hanno fatto extraprofitti per 60 miliardi di euro mentre ci sono famiglie che non accendono i riscaldamenti per paura delle bollette".

"Sono inadeguati, hanno minori competenze cognitive": Elsa Fornero insulta gli italiani

Da qui l'appello ai cittadini che suona più come un gratuito allarmismo: "Dobbiamo contrapporci a questa narrazione tossica, facendo capire chi sono davvero questi che si dicono nuovi: sono un qualcosa di vecchio, ma soprattutto di pericoloso che avanza".