Affari Tuoi, "cattivo, ama mettere in difficoltà i buoni": si scatena la bufera sul dottore

04 febbraio 2025 a

a

a

I gemelli Alessandro ed Adriano dal Piemonte sono stati i protagonisti della puntata di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, martedì 4 febbraio. I due, che nella vita gestiscono un impianto, hanno detto di avere anche altri fratelli, Stefano e Alessio. Poi, hanno confessato di avere una passione in comune: quella per le macchinine telecomandate. Hanno giocato col pacco numero 4. I primi tiri, purtroppo, non sono stati molto fortunati. I due hanno subito fatto fuori i 300.000 euro, poi hanno eliminato gli agnolotti (piatto tipico della loro Regione) e i 50.000 euro.

A un certo punto il dottore ha offerto loro un cambio, ma i gemelli hanno deciso di tenersi il 4. Poi hanno fatto fuori 100.000 euro e 1 euro. Il dottore, allora, ha proposto un assegno da 20.000 euro, ma i concorrenti hanno rifiutato. A seguire, hanno eliminato 50 euro, 30.000 euro e 15.000 euro. Quando, poi, è stato proposto loro un nuovo cambio, hanno deciso di accettare sostituendo il 4 con il 16 della Sicilia. Purtroppo, dopo hanno pescato i 200.000 euro. Mentre nel loro vecchio pacco, il 4, c'erano "solo" 200 euro. Il dottore, allora, ha offerto loro un altro cambio. I gemelli hanno accettato di nuovo prendendo l'8 della Campania questa volta.

"Ma vi fate prendere in giro. Guardate questa foto". Affari Tuoi, esplode lo scandalo su Giovanni | Guarda

Alla fine sono rimasti i pacchi da 500, 10.000 e 75.000 euro. Eliminati anche i 75.000 euro, l’offerta è di 5.000 euro. I gemelli hanno voluto accettare, salvo poi scoprire che nel loro pacco c'erano i 10.000 euro. "Cattivo e un po' imbelle il dottore #Affarituoi quei ragazzi, Adriano e Alessandro, meritavano di vincere di più. Ma il dottore ama mettere in difficoltà i buoni", ha scritto un utente su X. "Che partita sfigata", ha scritto qualcun altro. E ancora: "Mi dispiace troppo, due ragazzi umili e gentili, meritavano di vincere di più".