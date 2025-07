Gerry Scotti contro Stefano De Martino: "Che fastidio... Essere fusto aiuta"

Continua la polemica a distanza tra due pesi massimi dell'intrattenimento televisivo. Gerry Scotti, infatti, continua a punzecchiare Stefano De Martino. A ottobre dello scorso anno, parlando del conduttore di Affari Tuoi, Gerry Scotti si era lasciato scappare un commento molto tagliente: "Nasce ballerino e in quel mondo si fanno un mazzo così. È frutto di qualcosa di molto rigoroso. Però ha imparato a superare la rigidezza tipica della danza. Ha il sorriso, la disinvoltura e la bellezza per potercela fare. Anzi, ce l'ha già fatta, fa programmi più importanti di me".

Di recente, però, è tornato a gamba tesa su De Martino, con un'intervista rilasciata a Repubblica: "A me sembra ingiusto soppesare i risultati del tg satirico con un gioco. 'Striscia perde con i pacchi'. Mi dava fastidio, ci ero seduto io su quella scrivania. Almeno ora con un gioco andrò contro un gioco, poi perderò, quello si è tarato sul 30%. Se farò il 17, il 18% avrò fatto il mio".