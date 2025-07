Stefano Da Martino sbotta: "Chiacchiere da ombrellone", chi stronca con una frase

Non è certo un mistero: Stefano De Martino piace alle donne. Non sorprende, dunque, che il gossip continui a interessarsi al conduttore di Affari Tuoi. Negli ultimi tempi, però, l’attenzione nei suoi confronti è salita di livello, complici alcune indiscrezioni: secondo quanto riportato da Dagospia, i dirigenti della Rai avrebbero mostrato un certo “fastidio” per l’eccessiva esposizione mediatica della sua vita privata, tanto da invitarlo a moderare i toni.

Un presunto invito a rivedere la propria immagine pubblica, affinché risultasse più in linea con i valori familiari e rassicuranti legati all’access prime time, di cui De Martino è oggi uno dei volti principali.

Ma a smentire in modo netto le indiscrezioni e a stroncare sul nascere ogni polemica ci ha pensato il diretto interessato. Infatti De Martino, in un'intervista al settimanale Mio, ha messo a tacere ogni pettegolezzo: "Nessuno mi ha mai chiesto di essere più morigerato. Sono chiacchiere da ombrellone ed è giusto che restino sotto l’ombrellone. Con la mia azienda io parlo di lavoro", ha tagliato cortissimo.