Techetechete dopo Affari Tuoi, insultano Biana Guaccero

Il popolo dei social - o, per meglio dire, i classici leoni da tastiera - si sono scatenati contro Bianca Guaccero. L'ex allieva di Ballando con le Stelle è alle prese con la conduzione di Techetechete Top Ten, lo spin off del celebre titolo a base di filmati d'archivio in onda nell'access prime time di Rai 1. La tv di Stato, però, ha deciso di sfidare Mediaset. Come? Canale 5 ha archiviato Paperissima Sprint, che è passato al pomeriggio su Italia 1. Così Viale Mazzini ha deciso di non stare a guardare, di fare concorrenza e provare a frenare fin da subito. L'obiettivo implicito è quello di tutelare il ritorno da settembre di Affari Tuoi con Stefano De Martino, il ritorno de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti che sta ottenendo ascolti record.

Così lo storico Techetechete ha lasciato spazio alla sua versione 2.0, quella condotta appunto da Bianca Gueccero. Com'era prevedibile, la conduttrice è il volto di punta della trasmissione, dato che introdice i temi, lancia i filmati e viene spesso inquadrata dalle telecamere. Ma così facendo, lamentano i critici, si finisce per spezzare il racconto e tagliare il ritmo della trasmissione.