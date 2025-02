Dritto e Rovescio, Sardone smonta Soumalia: "Perché la sinistra vuole darvi la cittadinanza"

Roberto Tortora 07 febbraio 2025 a

La bomba è scoppiata direttamente nelle mani del Partito Democratico e l’innesco è il business illegale sugli immigrati irregolari di cui tanto si fa paladina la Schlein. I fari si sono accesi, infatti, sul tesoriere dei Dem in Campania, Nicola Salvati, subito sospeso dal commissario del partito Antonio Misiani, perché smascherato dalla DDA di Napoli a gestire illegalmente il fusso dei migranti e ora indagato per associazione per delinquere per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, corruzione, falso in atto pubblico e autoriciclaggio.

Se ne parla a Dritto e Rovescio, programma di approfondimento politico condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4 e Silvia Sardone, europarlamentare in quota Lega, non è tenera contro la sinistra buonista e, rivolgendosi all’attivista e scrittore Diawara Soumaila, dice: “La sinistra vuole darvi la cittadinanza facile e perché? Perché così votate in quattro quattro otto e pensa di portarsi a casa dei voti, le dò quest'informazione. Buzzi, da sempre vicino all'area del Partito Democratico, sì Buzzi, quello di mafia capitale, diceva che gli immigrati rendono più della droga ed è chiaro da sempre che ci sia una correlazione tra la sinistra buonista che vuole l'accoglienza e chi su quell'accoglienza ci lucra. Noi riteniamo invece che non sia possibile lucrare sull'accoglienza della povera gente e che deve esserci un'immigrazione regolare e controllata, non c'è spazio per tutti”.

La segretaria del PD dovrà avrà una bella gatta da pelare, perché nel 2023 quando fece pulizia nel partito in Campania, mandò Misiani ed entrambi azzerarono tutti gli incarichi di vertice. Tutti, tranne uno: il tesoriere, poltrona affidata a Nicola Salvati. E anche Francesco Boccia, capogruppo del PD al Senato, nel 2022 da commissario campano confermò Salvati. Ora costui è finito in un giro di mazzette per pagare tutti i componenti dell’organizzazione criminale. Sulla pelle degli immigrati.