4 di Sera, Sardone: "Askatasuna?", la sinistra chieda subito scusa

A 4 di Sera, il talk show di approfondimento politico di Rete 4, il tema centrale è lo sgombero di Askatasuna. In queste ore gli antagonisti del centro sociale di Torino hanno preso di mira i poliziotti in assetto anti-sommossa con un lancio fitto di petardi sulle teste degli agenti.

E proprio nel corso del talk show di rete 4, Silvia Sardone ha messo in chiaro alcuni punti che di certo sono indigesti per la sinistra: "Per compiere un atto giusto che chiedevamo da tempo, stiamo parlando di estremisti e di sinistra che non meritano immobili regalati, ma il carcere io ricordo che l'amministrazione di Torino aveva già dato 100.000 euro loro per ristrutturare l'immobile e aveva già fatto un accordo di fatto per regalarglielo adesso ovviamente prende le distanze, ci hanno messo un po'. Io credo che Partito Democratico e Sinistra dovrebbero scusarsi per il rapporto di connivenza portato avanti in questi anni nei confronti di chi odia lo Stato e di chi odia le forze dell'ordine". E ancora: "Ecco questi qua stanno scrivendo sui muri della città più smirri morti e non credo che sia qualcosa di accettabile". E dalla sinistra che cosa arriva? Solo uno sconcertante silenzio su tutto ciò.