DopoFestival-crac, Anna Dello Russo: "O mi date spazio o non vengo più". E Selvaggia Lucarelli la ridicolizza

Se il Festival di Sanremo 2025 prosegue a gonfie vele, soprattutto in termini di ascolti, la sua appendice notturna, il DopoFestival, continua a regalare qualche momento di tensione su Rai 1. Protagonista della seconda serata, in tal senso, è stata Anna Dello Russo, esperta di moda e ospite fissa del programma, la quale non ha nascosto un certo fastidio per la gestione degli interventi.

Durante lo spazio dedicato all’analisi degli outfit dei cantanti in gara, Alessandro Cattelan ha passato la parola alla Dello Russo, che ha però subito espresso il suo disappunto: "Ho capito che a Selvaggia dai un sacco di tempo e a me pochissimo". Un’osservazione che non è passata inosservata, il riferimento ovviamente era a Selvaggia Lucarelli, in conduzione assieme a Cattelan.

La Dello Russo ha poi ammesso di aver ricevuto alcune critiche sulla sua prima apparizione al DopoFestival, la sera precedente. "In più, ho capito anche che non sono chiara, mi hanno detto di essere più chiara perché non si capisce niente di quello che dico. Perché? Perché la moda non si capisce, è un po’ enigmatica", ha spiegato, difendendo il suo modo di raccontare lo stile.

Una volta chiarito il problema, l'esperta di moda ha iniziato a commentare i look degli artisti, ma nel suo discorso si sono inseriti più volte sia Selvaggia Lucarelli che Cattelan, interrompendola ancora. A quel punto, la Dello Russo ha sbottato: "Cerco di essere più chiara e sintetica. Però se non mi date lo spazio non vengo più".

La risposta di Cattelan è stata immediata e ironica: "Sarebbe un colpo di scena incredibile". Poi il commento velenoso di Selvaggia Lucarelli: "Stiamo tutti in religioso silenzio ad ascoltarti". Insomma, storie tese. E ci si chiede: la Dello Russo tornerà alla terza puntata del DopoFestival.