E' sempre Cartabianca, Feltri durissimo con Zelensky: "Finirà anche questo signorino, vestito da buzzurro"

05 marzo 2025 a

a

a

"Non mi è parso uno scontro violento": Vittorio Feltri lo ha detto in collegamento con Bianca Berlinguer a E' sempre Cartabianca su Rete 4, parlando della discussione nello Studio Ovale tra il presidente americano Donald Trump e ìl leader ucraino Volodymyr Zelensky,

Da quel botta e risposta sono emerse due visioni della guerra in corso molto diverse, con il tycoon che ha accusato il suo omologo di giocare d'azzardo col rischio di una terza guerra mondiale.

Video su questo argomento "L'America è tornata": applausi a scena aperta per Trump al Congresso

"Trump ha detto quello che era logico dire in quel momento - ha proseguito il fondatore di Libero -. Il dittatore ucraino deve sapere che finora è riuscito a resistere in base agli aiuti degli americani e non solo degli americani, ma anche i nostri, quelli dell'Europa. Non ha nessuna speranza di poter fare da solo. Quindi Zelensky o ascolta Trump o finirà la guerra e finirà anche questo signorino, Zelensky, che si è presentato all'appuntamento con Trump vestito da buzzurro".