Giuseppe Conte-Fabio Fazio, ridicolo siparietto contro Meloni: "Lei l'ha vista?", "Da me..."

10 marzo 2025 a

Siparietto anti-Meloni quello che va in scena a Che Tempo Che Fa. Ospite della puntata in onda domenica 9 marzo sul Nove Giuseppe Conte. Il leader del Movimento 5 Stelle, dopo aver chiarito il suo rapporto con Beppe Grillo, passa in fretta ad attaccare il governo. A fare da sfondo la manifestazione pro-Europa che avrà luogo sabato prossimo a Roma. "Ho letto che non parteciperete alla manifestazione di Serra, sabato prossimo a Roma...", chiede il conduttore che ricorda come il Movimento abbia già bocciato l'idea. "Non ci possiamo essere. L'Europa sta andando verso il riarmo", replica l'ospite prima di portare la discussione a prendere una piega diversa.

"Noi stiamo andando al riarmo e qui dov’è la nostra democrazia: la Meloni lei l’ha vista in Parlamento? Ma lo sa da quando non viene?", rincara la dose il pentastellato offrendo a Fazio una vera e propria occasione: "Guardi, da me non viene proprio, sarei contentissimo se venisse ma non viene". A quel punto la risposta di Conte non si fa attendere: "Noi non l’abbiamo vista neppure in Parlamento. Ha fatto un vertice a Parigi, a Londra e non si capisce che posizione ha portato". "Serra è totalmente d'accordo con lei sa?", prosegue il conduttore. "Allora lo precisi e ci saremo", chiosa Conte.

Luciana Littizzetto umilia "Il Volo" per sfregiare l'esercito: "Alla fanfara..."

Parole che non passano inosservate al pubblico. Già Luciana Littizzetto ha scatenato una vera e propria bufera. Il motivo? Un insulto ai militari. "Noi italiani a fare la guerra facciamo cagarissimo". E piovono critiche.