Parenzo e Markov, la rissa: "Qua propaganda non la fa", urla e insulti a La7

"Io e lui non la pensiamo mai alla stessa maniera, ma apprezzo la sua ironia". David Parenzo blandisce Sergej Markov, ex consigliere del presidente russo Vladimir Putin ormai da qualche puntata ospite fisso, in collegamento, a L'aria che tira su La7. Ma la verità è che ogni volta che parla, l'esperto di politica internazionale e il conduttore italiano litigano a tal punto da insultarsi.

"A Trump risponderemo così - spiega Markov riguardo alle trattative con il presidente americano -. Niente minacce alla Russia. Da centinaia di anni, Napoleone, Hitler, tutti ci hanno minacciato e noi non li prendiamo in considerazione. Abbiamo sempre vinto".

Dopo l'orgoglio, la tesi (ardita): "Noi non vogliamo la guerra tra l'Ucraina e la Russia. C'è un'altra guerra, quella di uno Stato terroristico appoggiato da tutta l'Europa e anche dagli americani", accusa definendo Kiev "stato terroristico".

"Ecco perché sappiamo benissimo che se faremo una tregua, voi come avete già fatto dopo gli accordi di Minsk 1 e Minsk 2 utilizzerete questa tregua per mandare altre armi e cominciare di nuovo la guerra. A noi questa tregua non va bene e lo capirete anche voi, lo dice la logica".

Parenzo, piuttosto stizzito, lo interrompe: "Markov, io capisco il suo punto di vista ma lei dimentica di dire che siete stati voi ad aggredire l'Ucraina, eh, potete fare tutti i racconti e i film che volete".

"No, no, no, ma chi ha detto questo? Lei non conosce i fatti!", urla Markov indignato. "Gli italiani lo sanno, gli italiani conoscono i fatti", prosegue il giornalista. "No, per 8 anni l'Ucraina ha attaccato il Donbass, ammazzava gente lì", ribatte Markov. "Parliamo di futuro perché sul passato non saremo mai d'accordo. Non usi la mia trasmissione per fare propaganda, per quella avete le vostre tv russe", "Ma quale propaganda, questa è verità che non volete sentire. Mi avete invitato per spiegare e lei dice propaganda?".

Il clima resta teso anche quando si parla delle richieste di Mosca per trattare la pace con ucraini e americani. "Voi non capite bene. Noi vogliamo distruggere il regime neonazista in Ucraina, devono liberare tutti i prigionieri politici, i partiti vietati devono tornare sulla scena politica". "Zelensky deve andare via per lei? Volete anche decidere il governo di Kiev?", domanda polemicamente Parenzo. "No, non ci frega niente di Zelensky, potrà partecipare anche alle elezioni". "Grazie!", lo sfotte il conduttore.