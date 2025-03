Elon Musk spedisce in orbita i telegiornali: con SpaceX in orbita... cifre clamorose

18 marzo 2025 a

a

a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (I telegiornali)

Abbiamo subito mesi e mesi di chiacchiere sul fascista, anti Woke, anti democratico, anti Lgbt Elon Musk: una narrazione unilaterale che ha ingozzato giornaloni e talk, criminalizzando un genio assoluto della tecnologia, soltanto perché amante delle provocazioni.

Ma è bastato la diffusione della notizia secondo cui una astronave di sua proprietà - la Space X - stava per salvare due astronauti imprigionati da mesi in una navicella brandizzata dalla concorrente Boeing, per incendiare tv e social e invertire la narrazione .Il “nemico da battere” ha fatto un capolavoro in termini di racconto: mettendo in salvo i piloti della navicella Iss. Risultato: social come Tik Tok e X per non parlare dei tg sui device, letteralmente impazziti.

Rai 3, la "biblioteca" va oltre i soliti schemi: un obiettivo molto ambizioso...

Da notare: le curve segnalano un balzo del target millenial (ben +2% di share superiore alla media grazie ai device ) come accaduto con l’edizione serale del Tg 5 che raccontava doviziosamente l’evento. Un coup de theatre che ha coinvolto soprattutto le giovani generazioni, mentre le elite di sinistra sono ammutolite e sotto shock.