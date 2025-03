DiMartedì, Appendino contro Totaro: "Meloni ingrassa la lobby delle armi", "Falsità"

19 marzo 2025 a

"Stia calmo, capisco che è nervoso perché deve difendere l'indifendibile": duro scontro tra l'ex sindaca di Torino Chiara Appendino e l'ex senatore di Fratelli d'Italia Achille Totaro a DiMartedì, nello studio di Giovanni Floris, su La7. "Non è che addossare la responsabilità a Giuseppe Conte di quello che sta facendo oggi Giorgia Meloni, e cioè spendere 30 miliardi in armi anziché in sanità e cioè spendere miliardi e ingrassare le lobby delle armi anziché occuparsi del popolo, salva la coscienza di Giorgia Meloni, questo è uno scempio", ha detto la Appendino.

Le parole della pentastellata hanno fatto saltare dalla sedia Totaro, che ha controbattuto: "Ma cosa dice? Sono falsità! Non le fanno onore". Dietro lo scontro l'intervento della premier al Senato, dove ieri ha tenuto le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo.

"Lascio volentieri ad altri, in quest'Aula e fuori, quella grossolana semplificazione secondo cui aumentare la spesa in sicurezza equivale a tagliare i servizi, la scuola, le infrastrutture, la sanità o il welfare - ha detto la presidente del Consiglio a Palazzo Madama -. Non è, ovviamente, così, e chi lo sostiene è perfettamente consapevole che sta ingannando i cittadini, perché maggiori risorse per la sanità, la scuola o il welfare non ci sono, attualmente, non perché spendiamo i soldi sulla difesa, ma perché centinaia di miliardi sono stati bruciati in provvedimenti che servivano solo a creare consenso facile. La demagogia non mi interessa".

