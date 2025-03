Mario Benedetto contro Paola De Micheli: "No, Meloni non lo ha mai fatto"

22 marzo 2025 a

"I danni che sta facendo il dibattito divisivo sono questi". Mario Benedetto, giornalista del Quotidiano nazionale, lo dice alla esponente del Pd Paola De Micheli e a un gruppo di giovani attivisti pro-Europa, riuniti in un ristorante in collegamento con Paolo Del Debbio a 4 di Sera, su Rete 4.

"Lo dico a tutti noi e a chi rappresenta qui la politica - è l'intervento appassionato del giornalista -: nessuno sta mettendo in discussione l'Europa. Per raggiungere quegli obiettivi che ci siamo detti, difesa e altro...". "Beh la Meloni sì", commenta in collegamento la De Micheli.

"No, non lo sta facendo, scusi onorevole - replica Benedetto -. Io posso avere anche delle idee diverse o affini a quelli del presidente, ma non lo ha fatto, onestamente, non ha mai messo in discussione l'Europa e rappresenta un Paese che non lo ha mai fatto nella sua cultura".

"Per raggiungere quegli obiettivi - prosegue la firma di QN - ci sono due possibilità: o indebitarci o che ci sia un prestito dall'Europa. Ma l'aspetto importante è quello culturale: se noi non accettiamo le diversità dell'Europa, senza evidenziare che avere un'idea diversa dell'Europa vuol dire mettere in discussione l'Europa, poi sentiamo questi ragazzi fare dei discorsi purtroppo non realistici". Ma l'importante, per alcuni, è poter dare della fascista, dell'anti-democratica o dell'anti-europea alla premier.