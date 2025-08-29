4 di Sera, Mario Giordano: "Trump è stato l'unico"

Libero logo
venerdì 29 agosto 2025
"Trump è stato l'unico a tentare di aprire una trattativa di pace, che purtroppo è ferma. Putin evidentemente la sta boicottando": Mario Giordano lo ha detto nello studio di 4 di Sera su Rete 4 riferendosi agli impegni del presidente americano per mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Uno dei suoi tentativi è stato il vertice ad Anchorage, Alaska, lo scorso 15 agosto. In quell'occasione, pur non avendo raggiunto alcun accordo sul conflitto, i leader di Usa e Russia avevano detto comunque di aver fatto dei passi avanti. 

"Putin è l'aggressore, quello che bombarda", ha sottolineato il conduttore e giornalista. Che poi ha spiegato come sia venuto a mancare un contributo da parte del Vecchio Continente: "L'Europa non ha fatto niente con Trump ma non ha fatto niente neanche prima. La sfilata che abbiamo visto con Ursula von der Leyen e tutti i primi ministri mi chiedo dove sia stata in tutti questi anni, perché finché non c'è stato Trump non c'è stata insieme alle armi una trattativa di pace. Adesso bisogna vedere se Trump ha la forza per spingere Putin a fare un passo verso la pace oppure no". 

