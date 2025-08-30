Reazione a catena, "Mogol": la figuraccia storica delle Bollicine

Restano campioni di Reazione a catena, gli Smamma, ma a bocca asciutta. Nella puntata di venerdì 29 agosto del quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, papà Marco e le figlie Sara e Marta superano gli sfidanti, trio tutto al femminile: le Bollicine, al secolo Federica, Annamaria e Lara dalla provincia di Latina.

I campioni in carica vincono all'Intesa vincente dopo una prova entusiasmante con brivido finale: 6 a 6 e trionfo ai "rigori" per gli Smamma, con le Bollicine che scivolano clamorosamente su "Mogol" senza riuscire a suggerire nulla a Lara. "Potevamo dire 'passo'?", domanda a un certo punto una delle concorrenti. E anche Insegno, incredulo, allarga le braccia. "Ennò. Chi è che scriveva le canzoni a Lucio Battisti?". Di fronte all'evidenza, le Bollicine crollano. Già in precedenza erano inciampate sui Pink Floyd: la musica, insomma, non è pane per loro.

All'Ultima catena, Marco e famiglia arrivano con un montepremi "mostruoso" da 151mila euro. "Quest'anno solo tre squadre hanno fatto di meglio: Tiri Liberi con 159.000 e 164.000 euro, Niente in Ordine e Vota Antonio con 152.000 euro", fa sapere l'account X di "Statistiche di Reazione a catena".

Niente da fare, però, perché gli Smama con 18mila euro ancora sul tavolo e le due parole indizio, "Esame" e "Freddo", non riescono a indovinare la parola chiave, "Sostenuto". "Oggi non era difficile, peccato che non ci siano arrivati", commenta un telespettatore su X, in tempo reale. "Questa però era una catena da zero errori e senza jolly".