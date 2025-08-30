Us Open, ruba il cappello a un bimbo: figuraccia mondiale

Forse non siamo ai livelli della famigerata "kissam" dei Coldplay, con i due amanti beccati in flagrante in mondovisione, ma quanto visto agli Us Open è sicuramente una figuraccia planetaria. Per di più, ci sono di mezzo i bambini ad aggravare il tutto.

Siamo al termine del match tra il polacco Kamil Majchrzak e il russo Karen Khachanov, numero 9 del seeding, vinto dal primo al supertiebreak dopo una autentica battaglia: 2-6 7-6 4-6 7-5 7-6 (10-5) il risultato di un entusiasmante secondo turno.

Grande festa sugli spalti del campo 11 di Flushing Meadows, con Majchrzak che si concede il giusto, tradizionale bagno di folla. Si avvicina al pubblico che lo acclama e inizia a firmare autografi, mettersi in posa per le foto di rito e pure a regalare qualche "gadget d'eccezione" ai fan. A un certo punto, porge il suo cappellino a un ragazzino che però se lo vede sfilare con somma delusione sotto il naso. Il "ladro" manolesta? Un uomo di mezz'età che era al suo fianco. Il biondino protesta, urla qualcosa, lo guarda incredulo e infine scoppia a piangere mentre il signore come se nulla fosse nasconde il bottino di guerra nella borsa della moglie, sorridente e lieta (forse perché non ha visto come era stato procurato il regalo, vogliamo sperare). Purtroppo per il furbastro, la scena è stata inquadrata dalle telecamere, trasmessa in diretta internazionale e diventata ovviamente virale sui social.

Tra i tanti commenti indignati alla clip, spicca uno per "saggezza": "Se sei il cr***no che ha strappato il cappello di Majchrzak dalle mani del bambino, ti consiglio di affrontare la situazione. Scopri come restituire il cappello al bambino e fai delle scuse pubbliche. Non finirà bene a meno che tu non sistemi le cose rapidamente".

Dopo poco è intervenuto Majchrzk in persona: "Non ditemi che il bambino non ha ricevuto il mio cappello… - ha scritto il polacco sui social - Per fortuna, ne ho abbastanza e sono preparato a queste cose. Potete aiutarmi a trovarlo? Chiunque legga questo messaggio o può informare i suoi genitori, sono a disposizione". Quindi il lieto fine: "Sono impressionato dalla potenza di internet. Lo abbiamo trovato. Ora è tutto sistemato".