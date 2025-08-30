Delrio all'attacco: elogia Meloni e critica Elly Schlein

Altro giro, altro colpo duro sulla Schlein. A far la voce grossa questa volta è Graziano Delrio. "Giorgia Meloni ha una strategia efficace: entra in sintonia culturale con mondi diversi dal suo. Il centrosinistra quella strategia non l'ha ancora trovata. Ma deve. Altrimenti avrà un problema, per esempio con il mondo cattolico", spiega in un'intervista al Corriere della Sera l'ex ministro che di recente ha fondato l'associazione Comunità democratica, proprio con l'obiettivo di "sanare il divorzio fra cultura e politica e instaurare reti". "Meloni, che prima nel suo integralismo di destra-destra non era capace di farlo, sta imparando a parlare con certi mondi. A Rimini si è vista un'evoluzione intelligente dal punto di vista politico che presuppone un progetto che riscontro anche sui territori. Chi pensa che nel 2027 sarà inesorabilmente sconfitta, credo non colga questa evoluzione", ha proseguito.
Giorgia Meloni a Rimini, sinistra all'attacco: "Bugiarda", "Come Amelie"Gli applausi a Giorgia Meloni mandano in tilt la sinistra. Ospite del Meeting di Rimini, il premier ha tenuto un discors...
"Non voglio dare giudizi, ma siccome a me interessa che il centrosinistra vinca le elezioni, non posso non notare - ha aggiunto - che mentre Meloni ascolta ed entra in sintonia culturale con mondi lontani da lei, come Cl o la Cisl, il centrosinistra sembra non essere in grado di mettere in campo una sua strategia per parlare a quanti, non sentendosi rappresentati, si rifugiano nell'indifferenza e quindi nell'astensionismo". La responsabilità è della segretaria Elly Schlein? "Direi - ha risposto Delrio - di un certo sguardo dell'attuale Pd, fisso a sinistra. Solo a sinistra. Manca l'approccio interclassista. Perfino Togliatti, che pur si muoveva in un contesto ideologico che di per sé non facilitava l'ascolto di mondi diversi, parlava di ceti medi. Facendo capire che un partito di governo deve avere l'ambizione di usare anche il loro linguaggio".