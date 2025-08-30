Delrio all'attacco: elogia Meloni e critica Elly Schlein

Altro giro, altro colpo duro sulla Schlein. A far la voce grossa questa volta è Graziano Delrio. "Giorgia Meloni ha una strategia efficace: entra in sintonia culturale con mondi diversi dal suo. Il centrosinistra quella strategia non l'ha ancora trovata. Ma deve. Altrimenti avrà un problema, per esempio con il mondo cattolico", spiega in un'intervista al Corriere della Sera l'ex ministro che di recente ha fondato l'associazione Comunità democratica, proprio con l'obiettivo di "sanare il divorzio fra cultura e politica e instaurare reti". "Meloni, che prima nel suo integralismo di destra-destra non era capace di farlo, sta imparando a parlare con certi mondi. A Rimini si è vista un'evoluzione intelligente dal punto di vista politico che presuppone un progetto che riscontro anche sui territori. Chi pensa che nel 2027 sarà inesorabilmente sconfitta, credo non colga questa evoluzione", ha proseguito.