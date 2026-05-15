Libero logo
Andrea Sempio
Hantavirus
Jannik Sinner
Iran

Dritto e Rovescio, Lucaselli spiana Diawara: "Basta, rispetto per la polizia italiana!"

di
Libero logo
venerdì 15 maggio 2026
Dritto e Rovescio, Lucaselli spiana Diawara: "Basta, rispetto per la polizia italiana!"

1' di lettura

Seguendo l'esempio di quella statunitense, parte della sinistra italiana sta diventando sempre più ostile nei confronti delle forze dell'ordine. Tra i vari esempi che si possono citare ve ne è uno significativo: l'arresto di un cittadino italiano di origini senegalesi avvenuto a Milano nei scorsi giorni. L'operazione delle forze dell'ordine è avvenuta all'esterno di una locale, sotto gli occhi dei clienti e dei passanti. l'uomo è stato immobilizzato e ammanettato. E questo ha scatenato la reazione furiosa dei compagni. Tra loro Ilaria Salis, che si è subito fiondata su X per accusa la polizia di razzismo. 

A Dritto e rovescio, nelle puntata di giovedì 14 maggio, ecco tra gli ospiti Ylenia Lucaselli, deputata di FdI. Con lei ecco anche Diawara Soumaila - attivista e scrittore -, che non ha perso l'occasione per etichettare la polizia italiana come "razzista". "Lei sta dicendo una cosa gravissima - la reazione della Lucaselli -. Non glielo consento. Dire alla polizia italiana che è razzista non glielo consento. Lei è cittadino italiano? Allora rispetti le istituzioni italiane. Soprattutto le forze dell'ordine. Non dica che sono razziste e le rispetti perché quelle forze dell'ordine rischiano ogni giorno sui territori per difendere tutti noi. Lei compreso - ha poi concluso la deputata di fdI -, visto che è cittadino italiano". 

tag
ylenia lucaselli
dritto e rovescio
diawara soumalia
rete 4

L'antennista L'angoscia per virologi e mascherine: già non se ne può più

Ad alzo zero Garlasco, Vittorio Feltri scatenato a Dritto e Rovescio: "Ce la giochiamo tra cretini..."

Caos in studio Escort, Del Debbio scatenato a Dritto e Rovescio: "Io e Cacciari prendiamo un pullman e..."

ti potrebbero interessare

Ciao Maschio, il dramma di Gabriel Garko: "Mio padre lo ho rivisto morto"

Ciao Maschio, il dramma di Gabriel Garko: "Mio padre lo ho rivisto morto"

Redazione
L'angoscia per virologi e mascherine: già non se ne può più

L'angoscia per virologi e mascherine: già non se ne può più

Claudio Brigliadori
Escort, Del Debbio scatenato a Dritto e Rovescio: "Io e Cacciari prendiamo un pullman e..."

Escort, Del Debbio scatenato a Dritto e Rovescio: "Io e Cacciari prendiamo un pullman e..."

Redazione
"Case a 1 euro", la ristrutturazione diventa poesia

"Case a 1 euro", la ristrutturazione diventa poesia

Alessandra Menzani