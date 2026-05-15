Dritto e Rovescio, Lucaselli spiana Diawara: "Basta, rispetto per la polizia italiana!"

Seguendo l'esempio di quella statunitense, parte della sinistra italiana sta diventando sempre più ostile nei confronti delle forze dell'ordine. Tra i vari esempi che si possono citare ve ne è uno significativo: l'arresto di un cittadino italiano di origini senegalesi avvenuto a Milano nei scorsi giorni. L'operazione delle forze dell'ordine è avvenuta all'esterno di una locale, sotto gli occhi dei clienti e dei passanti. l'uomo è stato immobilizzato e ammanettato. E questo ha scatenato la reazione furiosa dei compagni. Tra loro Ilaria Salis, che si è subito fiondata su X per accusa la polizia di razzismo.

A Dritto e rovescio, nelle puntata di giovedì 14 maggio, ecco tra gli ospiti Ylenia Lucaselli, deputata di FdI. Con lei ecco anche Diawara Soumaila - attivista e scrittore -, che non ha perso l'occasione per etichettare la polizia italiana come "razzista". "Lei sta dicendo una cosa gravissima - la reazione della Lucaselli -. Non glielo consento. Dire alla polizia italiana che è razzista non glielo consento. Lei è cittadino italiano? Allora rispetti le istituzioni italiane. Soprattutto le forze dell'ordine. Non dica che sono razziste e le rispetti perché quelle forze dell'ordine rischiano ogni giorno sui territori per difendere tutti noi. Lei compreso - ha poi concluso la deputata di fdI -, visto che è cittadino italiano".