Escort, Del Debbio scatenato a Dritto e Rovescio: "Io e Cacciari prendiamo un pullman e..."

La puntata di Dritto e rovescio, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, in onda giovedì 14 maggio si è chiusa in bellezza. E con un pizzico di ironia, nonostante il tema tutt'altro che divertente. Nel corso della trasmissione gli ospiti stavano ragionando sul caso del giro di droga e prostituzione che ha coinvolto alcuni calciatori serie A a Milano. Alcol, escort e gas esilarante, l'unica sostanza "stupefacente" che non viene rilevata nei controlli antidoping. In studio c'erano il nipote di Massimo Cacciari, Tommaso Cacciari, Giuseppe Cruciani e tanti altri amici della trasmissione.

Dopo il batti e ribatti tra i vari ospiti, ha preso la parola il padrone di casa. Paolo Del Debbio ha voluto concludere la serata con una nota ironica prima di salutare i suoi telespettatori e dar loro appuntamento alla prossima puntata. Rivolgendosi direttamente a Cacciari, il conduttore l'ha buttata sul ridere.