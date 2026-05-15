Escort, Del Debbio scatenato a Dritto e Rovescio: "Io e Cacciari prendiamo un pullman e..."

La puntata di Dritto e rovescio, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, in onda giovedì 14 maggio si è chiusa in bellezza. E con un pizzico di ironia, nonostante il tema tutt'altro che divertente. Nel corso della trasmissione gli ospiti stavano ragionando sul caso del giro di droga e prostituzione che ha coinvolto alcuni calciatori serie A a Milano. Alcol, escort e gas esilarante, l'unica sostanza "stupefacente" che non viene rilevata nei controlli antidoping. In studio c'erano il nipote di Massimo Cacciari, Tommaso Cacciari, Giuseppe Cruciani e tanti altri amici della trasmissione.
Dopo il batti e ribatti tra i vari ospiti, ha preso la parola il padrone di casa. Paolo Del Debbio ha voluto concludere la serata con una nota ironica prima di salutare i suoi telespettatori e dar loro appuntamento alla prossima puntata. Rivolgendosi direttamente a Cacciari, il conduttore l'ha buttata sul ridere.
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"Io e Cacciari quest'estate pigliamo un pullman e...", stava dicendo il padrone di casa. Ma non è riuscito a completare la frase, visto le risate generali dello studio. Poi Del Debbio ha cercato di riportare tutti all'ordine: "Ma che? Sono scemi? Volete inquadrare me? Ma c'è qualcuno che si è inalato un palloncino in regia?".
Un divertente finale di puntata #drittoerovescio pic.twitter.com/eNNTirBGAW— Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) May 14, 2026