Elly Schlein, la sorella nello staff di Tajani. Ma il ministro smentisce tutto

"Sono prive di fondamento le ridicole illazioni riguardo possibili accordi politici tra Forza Italia e il Partito democratico che raccontano della presenza 'nella squadra' del ministro Tajani della sig.ra Susanna Schlein, sorella del segretario del Pd. Susanna Schlein non fa parte degli uffici di diretta collaborazione del Ministro Tajani, è un Consigliere di ambasciata, diplomatica di carriera, vincitrice di concorso nel 2003, lavora insieme ad altri 8000 dipendenti pubblici che operano in totale libertà personale e di opinione al ministero degli Esteri". E' quanto si legge in una nota di Fi che smentisce categoriacamente le indiscrezioni circolate sulla sorella della segretaria del Pd.