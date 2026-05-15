Elly Schlein, la sorella nello staff di Tajani. Ma il ministro smentisce tutto

"Sono prive di fondamento le ridicole illazioni riguardo possibili accordi politici tra Forza Italia e il Partito democratico che raccontano della presenza 'nella squadra' del ministro Tajani della sig.ra Susanna Schlein, sorella del segretario del Pd. Susanna Schlein non fa parte degli uffici di diretta collaborazione del Ministro Tajani, è un Consigliere di ambasciata, diplomatica di carriera, vincitrice di concorso nel 2003, lavora insieme ad altri 8000 dipendenti pubblici che operano in totale libertà personale e di opinione al ministero degli Esteri". E' quanto si legge in una nota di Fi che smentisce categoriacamente le indiscrezioni circolate sulla sorella della segretaria del Pd.
Schlein, la domanda che la fa crollare: "E il programma? Cosa fareste?"Un'intervista sprezzante, quella di Elly Schlein al Corriere della Sera. La leader del Partito democratico parla gi&...
Come aveva spiegato una fonte della Farnesina al Giornale, la sorella di Schlein "si occupa di tutta la cooperazione con le organizzazioni internazionali, a cominciare dagli enti umanitari e sanitari". Fino al 2022 Susanna è assegnata all’ambasciata d’Italia in Grecia con la qualifica di primo consigliere d’ambasciata. Poi dopo un attentato, la sua auto viene incendiata, chiede il rientro a Roma alla Farnesina. Prima del rientro a Roma, la sorella di Elly era stata capo della Cancelleria consolare all'ambasciata di Albania. Poi, appunto le voci di un incarico vicino al vicepremier, una circostranza che è stata categoricamente smentita.