"Meloni sorpassa il mio governo?". E Conte rosica in tv, cosa gli scappa

La classifica riflette non solo la durata, ma anche il peso storico e politico dei vari presidenti del Consiglio, con Berlusconi che domina grazie alla sua pluriennale presenza a Palazzo Chigi. Meloni, pur lontana dai numeri dei primi, segna un risultato significativo in un contesto politico spesso instabile. E così a In Onda, su La7, l'ex premier grillino rosica e pure tanto: "Governo Meloni sorpassa il mio? Sono personaggi in cerca d'autore, Fratelli d'Italia è ossessionato dalla mia presenza. Agli italiani interessa che il governo Meloni abbia stabilito il record di durata o cosa ha fatto per il Paese?". Parole che testimoniano quanto sia alto il livello di rosicamento dalle parti grilline...