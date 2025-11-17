Fuori dal Coro, "che ci fai qui eh!?": l'immigrato perde la testa

Firenze non è più solo la culla dell’arte e la casa di capolavori dell'architettura rinascimentale. Oggi, in Italia, è diventata la seconda città più insicura del nostro Paese: rapine, furti e violenze sessuali sono cresciuti del 7,4% rispetto al 2023. E c’è stata l’ennesima aggressione ad una troupe televisiva di Mediaset, questa volta di “Fuori dal Coro”, talk di approfondimento politico e sociale di Rete4, condotto da Mario Giordano. L’inviata, Cristina Mastandrea, è stata assalita con la troupe in pieno centro da un immigrato che, senza motivo, ha innescato una rissa violenta, richiamando anche altri malviventi. Racconta la Mastandrea: “Ad un certo punto uno di loro si avvicina. Adesso arriva questo… Perché sei venuto qua? Da noi”.

L’uomo sbraita: “Togli la fotocamera, non filmare! Perché sei venuto qua?”. Uno dei membri della troupe cerca di calmare lui e i suoi sodali: “Dai, dai ragazzi. Dai, dai. Sto lavorando”. L’immigrato, però, non retrocede: “Anche io sto lavorando. Dai, stai bravo”. La Mastandrea, poi, racconta l’escalation: “Piano piano ne arrivano altri da tutte le parti. Ci accerchiano. Basta, basta. Basta”. Non è la prima volta che una troupe di “Fuori dal Coro” viene aggredita nella città bagnata dall’Arno.