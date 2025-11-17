Fuori dal Coro, "che ci fai qui eh!?": l'immigrato perde la testa

Firenze non è più solo la culla dell’arte e la casa di capolavori dell'architettura rinascimentale. Oggi, in Italia, è diventata la seconda città più insicura del nostro Paese: rapine, furti e violenze sessuali sono cresciuti del 7,4% rispetto al 2023. E c’è stata l’ennesima aggressione ad una troupe televisiva di Mediaset, questa volta di “Fuori dal Coro”, talk di approfondimento politico e sociale di Rete4, condotto da Mario Giordano. L’inviata, Cristina Mastandrea, è stata assalita con la troupe in pieno centro da un immigrato che, senza motivo, ha innescato una rissa violenta, richiamando anche altri malviventi. Racconta la Mastandrea: “Ad un certo punto uno di loro si avvicina. Adesso arriva questo… Perché sei venuto qua? Da noi”.
L’uomo sbraita: “Togli la fotocamera, non filmare! Perché sei venuto qua?”. Uno dei membri della troupe cerca di calmare lui e i suoi sodali: “Dai, dai ragazzi. Dai, dai. Sto lavorando”. L’immigrato, però, non retrocede: “Anche io sto lavorando. Dai, stai bravo”. La Mastandrea, poi, racconta l’escalation: “Piano piano ne arrivano altri da tutte le parti. Ci accerchiano. Basta, basta. Basta”. Non è la prima volta che una troupe di “Fuori dal Coro” viene aggredita nella città bagnata dall’Arno.
A gennaio venne assalita nel quartiere di San Jacopino, mentre stava girando un servizio sul degrado in zona e sull'occupazione dell'hotel Airone. Un secondo e un terzo episodio, poi, si erano verificati a giugno. Il primo in via Sestese, nell’ex-falegnameria Fabbrani del Sodo che chiuse i battenti nel 2017. Raccontarono allora i giornalisti: “Ci hanno tirato bottiglie di vetro, scope e altri oggetti. È successo a 20 minuti dal centro storico di Firenze. Ad aggredirci sono stati alcuni spacciatori nordafricani che occupano abusivamente una ex falegnameria abbandonata”. L’ultimo, infine, nella zona delle Piagge, alla periferia nord ovest della città. Decisivo fu l’intervento della polizia. I giornalisti stavano effettuando un servizio su alloggi di edilizia residenziale pubblica, occupati abusivamente a scapito dei legittimi assegnatari, quando alcune persone li avrebbero minacciati, inseguiti e avrebbero distrutto lo specchietto retrovisore dell'auto della troupe. Nessuno, per fortuna, rimase ferito.
