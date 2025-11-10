Fuori dal Coro, inviato aggredito da gang di maranza: "Che c... ci fai qua?"

" Che cazz*** ci fai qua? ", "Nono, stai tranquillo", "Cazz*** tranquillo. Ma che cazz*** tranquillo". Ennesima aggressione a opera di una baby gang di maranza . Questa volta ci troviamo a Treviso e il malcapitato è un inviato da Fuori dal Coro , il programma televisivo di Rete 4 condotto da Mario Giordano. Il giornalista si era recato in un parchetto per documentare il clima teso che si respira in città. Ma alcuni ragazzi si sono avvicinati con fare minaccioso. E gli hanno intimato di lasciarli in pace.

"Questo è un luogo pubblico, devi stare tranquillo", ha dichiarato l'inviato Francesco Leone. "Che cazz*** calmo?", ha replicato il maranza afferrandolo per la giacca . "Non mi mettere le mani addosso. Stai calmo e stai tranquillo", si è difeso il giornalista. "Ma che cazz*** calmo? Che cazz***", ha insistito il ragazzo che si è scagliato anche contro la telecamera. " Lascia stare la telecamera . Ce ne stiamo andando, ti sto dicendo", " Andateve a fancul*** . Chiama i carabinieri". A un certo punto, il ragazzo più agitato ha raccolto una bottiglia di vetro dal prato e si è avvicinato all'inviato. "Lascia stare quella bottiglia. Ce ne stiamo andando", ha assicurato il giornalista.