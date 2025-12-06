Affari Tuoi, clamoroso Stefano: a chi somiglia, panico tra i telespettatori

Sabato 6 dicembre è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio puntata il padrone di casa ha dato il benvenuto alle nuove pacchiste in rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia. Loro sono Gaia e Alessia - due sorelle gemelle -, vengono da Trieste e fanno la maestra e la chinesiologa.

Il nuovo concorrente, invece, è il pacchista in rappresentanza della Regione Lazio. Si chiama Stefano, viene da Frosinone ed è un giornalista sportivo. Sua mamma è brasiliana, suo padre è italiano. Lui è fidanzato con Valeria, ma si sposeranno l'anno prossimo. Lei è in dolce attesa, vive a Frosinone ma è napoletana. Insieme hanno giocato col pacco numero 16.