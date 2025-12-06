Affari Tuoi, clamoroso Stefano: a chi somiglia, panico tra i telespettatori

Sabato 6 dicembre è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio puntata il padrone di casa ha dato il benvenuto alle nuove pacchiste in rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia. Loro sono Gaia e Alessia - due sorelle gemelle -, vengono da Trieste e fanno la maestra e la chinesiologa.
Il nuovo concorrente, invece, è il pacchista in rappresentanza della Regione Lazio. Si chiama Stefano, viene da Frosinone ed è un giornalista sportivo. Sua mamma è brasiliana, suo padre è italiano. Lui è fidanzato con Valeria, ma si sposeranno l'anno prossimo. Lei è in dolce attesa, vive a Frosinone ma è napoletana. Insieme hanno giocato col pacco numero 16.
Affari Tuoi, Francesca travolta sui titoli di coda: "La più avida di sempre"Nella puntata di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino, la concorrente Francesca, in coppia con il marito Luca, par...
Intanto sui social, tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Quindi servono i soldi per il nascituro e per il matrimonio", "da quanto non c’erano gemelline/i tra i pacchisti? I gemelli mi ricordano sempre i due fratelli (di cui uno prete) della Sicilia (di Ramacca se non erro)", "Stasera ad #AffariTuoi gioca Mr. Potato di #ToyStory", "Albero e decorazioni natalizi nello studio di #AffariTuoi ADOROO", "italo-brasiliano-svedese meglius abbundare".
Stasera ad #AffariTuoi gioca Mr. Potato di #ToyStory pic.twitter.com/IJ02NfUgKy— Cinguetterai (@Cinguetterai) December 6, 2025