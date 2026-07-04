Affari Tuoi, clamoroso: Ethel vince una macchina dopo soli tre tiri

Oggi, Sabato 4 luglio, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Regione Umbria. Si chiama Deborah, viene da Gubbio ed è un'insegnante di scuola primaria. La nuova concorrente della serata, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Trentino Alto Adice. Lei si chiama Ethel, viene dalla provincia di Bolzano e nella vita è una praticante avvocato. Ha deciso di partecipare insieme a sua mamma. Lei si chiama Daniela. Lei ha uno studio pilates, ma si occupa anche di bambini. E fa anche la mamma. Insieme hanno giocato col pacco numero 12. E incredibile, ma vero: la concorrente è riuscita ad aggiudicarsi il premio Opel, che consiste in una macchina. Si tratta della prima volta che viene vinto un premio di questo tipo in questa edizione di Affari Tuoi.

Intanto sui social tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Giovanissima la mamma, sembrano sorelle", "Super premio a prescindere dalla partita", "INCREDIBILE MA VERO HA VINTO LA OPEL, prima volta che succede", "Madò che cul***!!!".

