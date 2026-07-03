Affari Tuoi, l'appello pro-migranti in studio: esplode il caso

E meno male che la chiamano TeleMeloni. Su Rai 1, durante una puntata di Affari Tuoi, una concorrente si è lasciata andare a un appello pro-migranti degno di un esponente di Alleanza Verdi e Sinistra. E, ascoltando le sue parole, sembra di sentire in qualsiasi discorso pronunciato da Ilaria Salis. Parole, parole, parole. Insomma: la solita retorica. "Un altro saluto speciale a tutte le popolazioni che migrano - ha detto l'infermiera -. E mi auguro che nel vostro percorso, durante il vostro viaggio, riusciate a trovare un posto che possiate chiamare casa".

L'uscita della concorrente di Affari Tuoi non sembra aver convinto i telespettatori. Sotto il video del suo appello pubblicato dalla pagina Instagram "Sietedeipovericoministi" in tanti hanno postato commenti indignati: "Vabbè ha avuto i suoi dieci minuti di notorietà, adesso può tornare nell'anonimato. E se spera che trovino una casa, può sempre iniziare a lei a ospitarli in garage", "Potrebbe candidarsi nel parlamento europeo", "Requisiti minimi per Alleanza Verdi e Sinistra", "Donagli la tua vincita. Tutti buoni a parole!", "Un saluto speciale alle rondini che migrano ogni primavera", "...e la pace nel mondo?", "È libera di aprire le porte di casa sua e accoglierne qualcuno, no?", "Ma casa sua è aperta? Così rimaniamo fedeli alla parola, su!", "Io mi auguro che tutte le popolazione non emigrino e che possono risolvere i loro problemi a casa loro...".