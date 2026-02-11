Sanremo 2026, Carlo Conti e la lezione alla sinistra: "Perché avevo scelto Andrea Pucci"

Sorpresa a La Pennicanza, dove Carlo Conti videochiama Fiorello. Al centro la notizia che più in questi giorni ha fatto parlare: la rinuncia a co-conduttore Sanremo di Andrea Pucci. Una scelta arrivata dopo le minacce e gli attacchi subiti. "Guarda, ci si può scherzare giustamente", esordisce il conduttore del Festival, "però mi dispiace molto per Andrea da un punto di vista sia umano che professionale, è stata una sua scelta autonoma, mi dispiace che abbia preso questa scelta, però è personale…Ha preferito stare a casa, poi è chiaro che perché Sanremo è Sanremo deve per forza fare notizia, e certo non pensavamo di creare un affare di stato…e comunque, la mia scelta era per un artista che riempie i teatri, non vado a vedere che scrive sui social".

Insomma, un modo come un altro per ricordare a Pd e compagni - che più di tutti hanno contestato la presenza di Pucci - che sul palco il comico era stato invitato perché noto al grande pubblico. D'altronde sono stati tantissimi i personaggi, più o meno controversi, che hanno intrattenuto il pubblico della kermesse. Di certo tra questi non ci sarà Pucci che ha annunciato il suo "no" all'invito inizialmente accettato.