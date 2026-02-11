Andrea Pucci, Francesco Storace umilia i grillini: "I figli di un comico, ma finitela!"

Ogni anno c’è una polemica che accompagna l’inizio del Festival di Sanremo, questa volta è toccato al comico Andrea Pucci, costretto a rinunciare alla sua partecipazione dopo il vespaio di critiche piovute dall’opposizione sull’opportunità della sua presenza, dato il suo stile comico.
Di questo si è discusso anche a DiMartedì, il programma di approfondimento politico di La7, in onda ogni martedì sera con la conduzione di Giovanni Floris. Francesco Storace, ex-governatore del Lazio e oggi speaker per la trasmissione radiofonica Il rosso e il nero su Rai Radio 1, è presente tra gli ospiti, prende la parola e attacca il Movimento 5 Stelle: "Critiche a Pucci? Provengono da esponenti politici di un partito nato da un comico a suon di vaffa e che adesso ci dicono come si vive. Va benissimo, ne abbiamo avuto un altro che criticava Forattini per una vignetta. E adesso ci fanno due scatole così per questa storia della Meloni? Ma finitela".
Il riferimento è al post che il premier ha pubblicato su X per dare sostegno al comico Pucci. La Meloni aveva scritto: "Fa riflettere che nel 2026 un artista debba sentirsi costretto a rinunciare a fare il suo lavoro a causa del clima di intimidazione e di odio che si è creato attorno a lui. Esprimo solidarietà ad Andrea Pucci, che ha deciso di rinunciare a Sanremo a causa delle offese e delle minacce rivolte a lui e alla sua famiglia".
"È inaccettabile - conclude Storace - che la pressione ideologica arrivi al punto da spingere qualcuno a rinunciare a salire su un palco. Ma anche questo racconta il doppiopesismo della sinistra, che considera “sacra” la satira (insulti compresi) quando è rivolta verso i propri avversari, ma invoca la censura contro coloro che dicono cose che la sinistra stessa non condivide. La deriva illiberale della sinistra in Italia sta diventando spaventosa".
