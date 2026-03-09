C'è posta per te, le corna triple estreme di Viviana. Come la gela il marito

Corna triple e un secco, doloroso "no" a C'è posta per te. Sabato sera, su Canale 5, ha fatto discutere molto i telespettatori la storia di Salvatore e Viviana. Una storia di amore tradito, durato quasi 40 anni e finito a causa delle scappatelle reiterate della donna. I due stavano insieme fin da ragazzini, da quando avevano 14 anni. Una storiella adolescenziale diventata poi l'amore della vita, con tanto di due figli nati dalla loro unione. Nel 2019, Viviana ha deciso di sottoporsi a una dieta radicale e ferrea, che le ha permesso di dimagrire di ben 40 chili. Una rinascita fisica, emotiva e psicologica, con la donna ch ha riscoperto l'amore per se stessa anche attraverso a qualche relazione extraconiugale, sebbene per sua stessa ammissione Salvatore non le avesse mai fatto mancare nulla.

Dopo i primi due tradimenti, ha sempre chiesto perdono al compagno. "Nella vita si sbaglia - ammette lui ospite in studio di Maria De Filippi, separato da Viviana dalla classica busta - e bisogna sempre concedere agli altri una nuova opportunità. Ma è per questo che la delusione è stata ora ancora più grande. Mi aveva detto di aver capito il suo errore, che non l'avrebbe più commesso, e invece ci è ricaduta".

"Ho cominciato a smettere di pensare solo a lei, ma a pensare al mio bene - spiega Salvatore, quasi scusandosi -. Una volta superato il dolore dei tradimenti, ho cominciato a prendermi cura di me. A cinquant’anni non riesco a tornare e a correre il rischio che lei possa scivolare e cadere di nuovo. Non sono sicuro di avere la forza di superare ancora un dolore del genere. Mi sento in colpa nel chiudere la busta e nel dirle di no, perché mi dispiace arrecarle dolore. Ma il dolore che ho provato l’ultima volta è stato più forte dell’amore che provo per lei e per questo non posso tornare".