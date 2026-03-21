Amici, torna il serale: la grossa sorpresa di Maria

Al via stasera su Canale 5 il serale di Amici di Maria De Filippi. Il talent, giunto alla sua 25esima edizione, torna a prendersi il sabato sera dell’ammiraglia Mediaset con il suo mix ormai rodato di arte, umanità, emozioni e spettacolo. L’obiettivo, sempre centrato, è quello di compiere il miracolo: ovvero trasformare i giovanissimi allievi della scuola di Amici in piccoli divi dello spettacolo ancora in fase di formazione ma già alla prova quanto mai concreta della prima serata televisiva. Sono 17 i ragazzi arrivati fin qui, dopo mesi di lezioni, prove e sfide interne che hanno popolato con medie di ascolto altissime i pomeriggi delle domeniche autunnali e invernali appena trascorse.

Questa la composizione delle squadre: Gard, Opi e Valentina (cantanti) Alessio e Kiara (ballerini) saranno gli allievi capitanati da Anna Pettinelli ed Emanuel Lo .Caterina, Elena, Plasma e Riccardo (cantanti), Antonio, Emiliano e Nicola (ballerini) saranno invece guidati dal duo formato da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. I cantanti Angie, Lorenzo e Michele assieme ai ballerini Alex e Simone comporranno il team di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. La vera novità è nella formazione della giuria allargata a un quarto giudice. Accanto ai confermati Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio arriva, infatti, Gigi D’Alessio, convocato da Maria direttamente di fronte al pubblico del suo concerto romano di tre giorni fa, quando la conduttrice è salita sul palco del Palazzetto dello Sport per consegnare al cantautore la felpa ufficiale del programma.