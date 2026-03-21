Amici, torna il serale: la grossa sorpresa di Maria

Al via stasera su Canale 5 il serale di Amici di Maria De Filippi. Il talent, giunto alla sua 25esima edizione, torna a prendersi il sabato sera dell’ammiraglia Mediaset con il suo mix ormai rodato di arte, umanità, emozioni e spettacolo. L’obiettivo, sempre centrato, è quello di compiere il miracolo: ovvero trasformare i giovanissimi allievi della scuola di Amici in piccoli divi dello spettacolo ancora in fase di formazione ma già alla prova quanto mai concreta della prima serata televisiva. Sono 17 i ragazzi arrivati fin qui, dopo mesi di lezioni, prove e sfide interne che hanno popolato con medie di ascolto altissime i pomeriggi delle domeniche autunnali e invernali appena trascorse.
Questa la composizione delle squadre: Gard, Opi e Valentina (cantanti) Alessio e Kiara (ballerini) saranno gli allievi capitanati da Anna Pettinelli ed Emanuel Lo .Caterina, Elena, Plasma e Riccardo (cantanti), Antonio, Emiliano e Nicola (ballerini) saranno invece guidati dal duo formato da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. I cantanti Angie, Lorenzo e Michele assieme ai ballerini Alex e Simone comporranno il team di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. La vera novità è nella formazione della giuria allargata a un quarto giudice. Accanto ai confermati Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio arriva, infatti, Gigi D’Alessio, convocato da Maria direttamente di fronte al pubblico del suo concerto romano di tre giorni fa, quando la conduttrice è salita sul palco del Palazzetto dello Sport per consegnare al cantautore la felpa ufficiale del programma.
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Un gruppo di giurati esperti, popolarissimi e in forte empatia con un pubblico di tutte le età che certamente sapranno cogliere il meglio dalle performance dei ragazzi. Nel cast compare poi anche Alessandro Cattelan, in un ruolo ancora avvolto nel mistero, mentre la macchina scenica resta nelle mani del direttore artistico Stéphane Jarny, garanzia di uno show sempre vicino ai grandi standard internazionali. Non manca il contorno: risate assicurate con Pio e Amedeo e la super ospite Annalisa, pronta a spingere il suo nuovo singolo Canzone estiva. Un cast rinnovato con qualche variazione che non cambierà però l’anima di Amici. Parliamo pur sempre dell’unico format italiano che da un quarto di secolo detta il trend degli ascolti, dà la linea di quelli musicali e soprattutto non ha mai dato la sensazione di restare indietro. Sempre al passo con i tempi.