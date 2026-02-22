C'è posta per te, Annarita ricattata in studio dai figli: uno choc

Siamo a C’è posta per te, il programma del sabato sera di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Nella puntata di sabato 21 febbraio va in scena una delle storie più tese della stagione: quella di Annarita, una madre che, come ha tuonato la conduttrice, è stata "ricattata" dai suoi figli. Il tutto nello studio Mediaset.

Dopo trent’anni di matrimonio, Annarita ha lasciato il marito per iniziare una relazione con Paolo, il suo insegnante di ballo. Una scelta che le è costata l’allontanamento di Luana e Alessio, i figli. I due le hanno imposto un aut aut: tornare dal padre oppure rinunciare per sempre al ruolo di madre e nonna.

Diventata mamma a sedici anni, Annarita ha vissuto per decenni in un contesto familiare rigido. In studio ha riassunto così quegli anni: "Menomale che avevo i miei figli che mi salvavano dall’infelicità del mio matrimonio". Quando ha deciso di cambiare vita, la reazione è stata durissima. Luana le ha detto: "Non sei più una madre e una nonna se non torni da papà". Da lì, tre anni di tentativi falliti di riavvicinamento.

Davanti alla busta, Annarita si rivolge ai figli: "Alessio, Luana, mi mancate moltissimo. Sono tre anni che ho lasciato vostro padre ma non voi. In trent’anni non mi sono mai sentita capita, mi sono sentita umiliata come persona, come donna, ma sono riuscita a crescervi con amore. Io sono la vostra mamma e lo sarò sempre. Tre anni fa ho conosciuto una persona che mi rispetta. Io non sono qui per farvi accettare Paolo, mi mancate tantissimo, voi siete i miei figli e non potete cancellarmi".