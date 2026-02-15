C'è posta per te, Noemi umilia Antonio prima di uscire: "Almeno la pasta col burro..."

Nella puntata di C'è Posta per Te di sabato 14 febbraio, Maria De Filippi apre con “la storia di un amore interrotto”, raccontando il caso di Antonio di Torino.Dopo 17 anni di matrimonio, Antonio torna a casa e viene messo fuori dalla moglie Noemi, convinta che l'abbia tradita con una donna incontrata al circolo sportivo.

Antonio nega un tradimento fisico: "Io non l'ho mai tradita, ho solo chattato con questa signora per due mese". I messaggi incriminati includono frasi come “Vorrei morderti i piedi” e “Vorrei sentire il tuo fiato sul collo”, oltre a regali fatti alla donna in un periodo di difficoltà economica familiare.In studio, Antonio si rivolge alla moglie: "Ciao amore mio, sono qui per chiederti scusa per essermi messaggiato con un'altra donna, per averle fatto regali e complimenti mai fatti a te. Però credimi non c'è mai stato niente. Sono un cretino, perdonami. Sono qui anche per chiederti scusa per non averti mai fatto un complimento, mai detto ti amo, mi manchi tantissimo".Noemi, tra le lacrime, spiega il dolore: "sono state le attenzioni che io non ho mai avuto, poi questi regali: uno era a uguale a un regalo che ha fatto a me anni fa. Poi in un momento per noi molto importante".

Poi aggiunge che Antonio era assente e nervoso in casa, e che ora lei e le figlie vivono più serene: "Mi fa rabbia non solo per me, ma anche per quello che ha tolto alle sue figlie, che sanno tutto e sono furiose con lui". Riconosce che è “un grandissimo padre”, ma lo accusa di aver dato attenzioni altrove togliendole alle figlie.Maria De Filippi chiede: "Quando lui dice che stava solo facendo il cretino, tu ci credi?". Noemi risponde: "Secondo me è perchè li ho beccati io". Rivela crisi passate: "cambio, cambio, ma poi lui rimane sempre uguale". Questa è stata “la stangata finale” che l'ha convinta a voler stare sola con le figlie.La busta rimane chiusa: Noemi non perdona e non riapre la porta al marito. E prima di andare via lo umilia con una frase: "Almeno una pasta col burro quando tornavo a casa stanca dopo il lavoro potevi farla..."